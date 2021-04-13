Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşı kampanyası

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen korona virüs aşılama çalışmaları sonucunda ilçede 65 yaş ve üstü 14 bin 185 vatandaşa toplam 24 bin 231 doz korona virüs aşısı yapıldı.

Aşılama sürecinin başında Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’ın başkanlığında “Covid-19 Aşı Çalışmaları Takip Komisyonu” oluşturularak Sultanbeyli’de yürütülecek Covid-19 aşılama çalışmaları planlandı. İlçede farkındalığı arttırmak, vatandaşların aşılanmasını sağlamak amacıyla 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlar Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla arandı, sms gönderildi. Hazırlanan bilgilendirici afiş, broşür ve sosyal medya duyurularıyla tüm vatandaşlar aşı konusunda bilgilendirildi.

Kurum müdürleri henüz aşılarını olmayan vatandaşları bilgilendiriyor

Yazı İşleri Müdür Vekili, İlçe Sağlık Müdürü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürünün içerisinde yer aldığı ekipler 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor ve korona virüs aşısı konusunda bilgilendiriyor. Korona virüsle mücadele konusunda aşı yaptırmanın sağlayacağı faydalar vatandaşlara anlatılarak aşılarını yaptırmak isteyenlerin randevuları ekipler tarafından anında oluşturuluyor ve aşılanması sağlanıyor.

Mobil sağlık ekipleri bin 500 vatandaşı aşıladı

Henüz korona virüs aşılarını olmayan 60 yaş ve üstü vatandaşlar belirlenen alanlarda farkındalığı arttırmak amacıyla Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil sağlık ekipleri tarafından aşılanıyor. Bugüne kadar bin 500 vatandaşın mobil sağlık ekipleri tarafından korona virüs aşıları yapıldı.

“Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kaymakamlığımız tarafından yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda ilçemizde 65 yaş ve üstü 14 bin 185 vatandaşa toplam 24 bin 231 doz korona virüs aşısı yaptık. Korona virüs aşılarını olmayan veya ikinci doz zamanı gelen tüm vatandaşlarımızı ALO 182’den randevu alarak aşı olmaya davet ediyorum” dedi.