Sultanbeyli Kaymakamlığı ilçede bulunan 309 lokanta ve kafenin tamamını denetledi
SULTANBEYLİ’DE HİZMET VEREN 309 LOKANTA, RESTORAN VE KAFENİN TAMAMI 1-5 EKİM 2020 TARİHLERİ ARASINDA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, EMNİYET VE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA DENETLENDİ. YAPILAN DENETİMLERDE ALINAN TEDBİRLERE UYMAYAN 57 İŞLETMEYE BİRİNCİ İHLALDEN DOLAYI UYARI CEZASI VERİLDİ. 252 İŞLETMEDE İSE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI.
Sultanbeyli’de hizmet veren 309 lokanta, restoran ve kafenin tamamı 1-5 Ekim 2020 tarihleri arasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet ve Zabıta ekipleri tarafından korona virüs önlemleri kapsamında denetlendi. Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere uymayan 57 işletmeye birinci ihlalden dolayı uyarı cezası verildi. 252 işletmede ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay “Toplum olarak çok önemli ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en önemli mücadelemiz korona virüsle yaptığımız mücadeledir. Sultanbeyli Kaymakamlığı iş yeri denetim ekiplerimiz ilçedeki tüm işletmeleri korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetleyerek kurallara aykırı hareket eden işletmeler ve kişiler hakkında gerekli cezai işlemi uyguluyor. Vatandaşlarımızın sağlığını hiç kimsenin tehlikeye atma hakkı yok. Bu nedenle denetimlerimiz artarak devam ediyor. Tüm işletmelere ve vatandaşlarımıza çağrım; temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlak surette riayet etmeleri, ayrıca gördükleri eksiklikleri Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması üzerinden bizlere ihbar etmeleridir. Aldığımız bu tedbirler neticesinde yenilen korona virüs olacak ve eski sağlıklı günlerimize en kısa süre içerisinde kavuşacağız.” ifadelerini kullandı.
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