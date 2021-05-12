Su sporlarının yeni merkezi Kartal

Kartal’da ulaşılabilir, erişilebilir ve modern bir anlayışla ‘sporda tesisleşme’ projelerini teker teker hayata geçiren Kartal Belediyesi, profesyonel su sporlarının yapılacağı Dragos Su Sporları İskelesi’nin yapımında sona yaklaşıyor. İstanbul’un en güzel sahil şeritlerinden birine sahip olan ilçede, her yaştan vatandaşın su sporları yapabilmesine olanak tanıyacak olan proje tamamlandığında, sadece Kartal değil, tüm İstanbul en yeni ve en gözde su sporları merkezlerinden birine kavuşacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde ilçeye yeni bir kimlik kazandırmak, yaşayan bir kenti fark edilir hale getirmek amacı ile başlatılan Dragos Su Sporları İskelesi; kürek, yüzme, yelken, kano başta olmak üzere birçok su sporları branşlarında vatandaşlara hizmet verecek. Tesis, aynı zamanda Kartal’daki su sporları kulüpleri tarafından da kullanılabilecek.

“Bu yaz itibari ile komşularımızın hizmetine sunacağız”

Orhantepe Mahallesi Dragos sahilindeki Dragos Su Sporları İskelesi’ni ziyaret ederek çalışmaların son durumu ile alakalı incelemelerde bulunan ve ekiplerden bilgi alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, su sporları merkezinin açılış günü ile ilgili müjdeyi vererek bu yaz itibari ile hizmete açılacağını duyurdu.

Başkan Yüksel, “Dragos Su Sporları İskelemizi, bu yaz itibari ile komşularımızın hizmetine sunacağız. Merkezimiz açıldığında; 7’den 77’ye tüm Kartallılara hizmet verecek. Genç, yaşlı, çoluk çocuk tüm komşularımızın su sporlarının farklı alanlarında yer alabilecekleri bir merkez olacak burası. Tesisimiz ile Kartal’da spor bilincini ve aktivitelerini artıracağız” dedi.

Öte yandan, Dragos Su Sporları İskelesi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Çalışmalarda son olarak iskeleler kurulurken, kayıkhane yapımına geçildi. Proje tamamlandığında yetişkinlerin yanı sıra çocukların da keyifle kullanabileceği bir tesis olacak. Merkezde çocuklara su sporları eğitimleri de verilecek.