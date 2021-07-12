Srebrenitsa şehitleri Bağcılar’da anıldı

Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybeden 8 bin 372 Müslüman Boşnak, Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir törenle anıldı. Soykırımı unutmamak ve unutturmamak için Bağcılar Meydan’a sembolik Srebrenitsa şehitliği yapıldı. Konferans ve belgesel gösterimleriyle soykırımın perde arkasının anlatıldığı gecede şehitler için de dua edildi.

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da Temmuz 1995’te yaşanan soykırımın 26’ncı yılı dolayısıyla Bağcılar’da anma programı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen anma etkinliğine aralarında Uluslararası Demokratlar Birliği, Sivas Bosna Sancak Derneği’nin de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi. Etkinlik alanına gelen davetliler, soykırımı unutmamak ve unutturmamak amacıyla Bağcılar Meydanı’na kurulan sembolik şehitliği ziyaret etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programının açılış konuşmasını yapan 22. Dönem AK Parti milletvekili Hüseyin Kansu, Srebrenitsa soykırımında yaşanan vahşeti ayrıntılı şekilde anlattı. Bosna’ya sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Kansu, sebeplerini ise şöyle açıkladı: “Balkanlardaki Müslümanlar var oldukça biz Türkiye’de rahat oluruz. Onlar bizim kardeşimiz, uç beylerimiz. O yüzden sahip çıkmalıyız. Ayrıca insan oldukları için ve aynı dine mensup olduğumuz için sahip çıkmalıyız. Öte yandan batı dünyasının ülkemizle ilgili bir senaryosu var. 24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımı. Bu yıl ilk kez ABD’nin yeni başkanı Biden, dilinin altından baklayı çıkardı. Hedefleri Türkiye’ye bunu kabul ettirmek ardından Almanya nasıl İsrail’e tazminat ödüyorsa bizi tazminata bağlamak. Çünkü Türkiye güçleniyor. 20 senedir farklı bir iktidar var Recep Tayyip Erdoğan iktidarı var. Onun için ezmek, yok etmek ve yıkmak istiyorlar. Onun için onlara sahip çıkacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

“Her zaman Bosnalı kardeşlerimizin yanında olduk”

Hayatını kaybedenleri rahmetle anan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bundan 26 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde insanlığın nasıl soykırıma tabi tutulduğunu dünya maalesef seyretmişti. İkinci dünya savaşından sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak da aynı zamanda tarihe geçmişti. Kurucu belediye başkanımız Feyzullah Kıyıklık ağabeyimizle 1992 yılında Bağcılar ilçe olduğu andan itibaren Bosna’yla bağlarımız daha da güçlenmeye başlamıştı. Her zamanda ve mekanda Bosnalı kardeşlerimizin yanında olduk. Lojistik ve insani yardımların Bosna’ya ulaştırılmasında Bağcılar gerçekten büyük önem taşıyordu ve büyük emek sarf etmiştik. İki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerimiz bugün de devam ediyor” dedi.

Çocukluğunun savaşta bombalar altında geçtiğini söyleyen Uluslararası Demokratlar Birliği Bosna Hersek Başkanı Emine Seceroviç Kaslı da “1995 yılında savaşın sonlarında Türkiye’ye mülteci olarak geldim ve şu anda 35 yaşındayım. Bu kadar yıl geçmesine rağmen şehrimden hala tabutları uğurluyoruz. Ne yazık ki binden fazla insanımız Srebrenitsa’da hala kayıp. Daha kaç yıl o tabutları uğurlayacağız bilmiyoruz. Bu soykırımı işleyenler bunu inkar ediyorlar. O tabutların boş olduğunu iddia ediyorlar. Bu yüzden bu etkinlikler önemli. Çünkü oradaki insanlar ne yaşadıysa sadece Müslüman olduğu için yaşadı. Bu yüzden bu hepimizin meselesi” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra soykırımı anlatan belgesel izlendi. Ardından meydandaki herkesin iştirakiyle şehitler için toplu dua edildi. Anma etkinliğine; Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan, İlçe Müftüsü Celal Büyük, Sivas Bosna Sancak Dernek Başkanı Erol Sevim, önceki dönem Cumhurbaşkanı danışmanı Davut Nuriler, siyasi parti temsilcileri, Türkiye’de okuyan Bosna Hersekli öğrenciler, Bağcılarlı izciler ve vatandaşlar da katıldı.