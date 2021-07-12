Srebrenitsa Katliamı’nın kurbanları Kartal’da anıldı

Bosna Hersek Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dönümünde kurbanlar Kartal’da anıldı. Katliamın 26. yıl dönümünde organize edilen tören, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla gerçekleşti.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanmış en büyük katliamlardan biri olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının büyük ve taze acısı içlerinde sürüyor. Katliamın yıl dönümünde kurbanlar Kartal’da düzenlenen törenle anıldı. Tören, siyasi parti vekilleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden’in katılımıyla gerçekleşti.

Kartal Srebrenica Soykırımı Anıtı önünde gerçekleşen törene çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreni CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden’in kürsü konuşmalarıyla devam etti. Kürsü konuşmalarının ardından sanatçılar tarafından Boşnakça müzik dinletisi gerçekleşirken tören sonunda Srebrenica Soykırımı Anıtı’na karanfiller bırakıldı.

“Katliamı unutmamak ve unutturmamak için bir araya geldik”

Anma töreni sonunda basına konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün soykırımın yıl dönümü bizce. Bugün Kartal Meydanı’ndayız. Anıtımızın önündeyiz. Boşnak dostlarıyla katliamı andık. Unutmamak ve unutturmamak için bir araya geldik. Bu organizasyonda dernek başkanımızla buraya katılan bütün siyasi partilerle, Boşnak dostlarıyla acımızı paylaştık. Bu tür katliamların bir daha yaşanmaması için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. 90’lı yıllarda Bosna’da, 2 Temmuz’da Sivas’ta yanmıştık. 5 Temmuz’da Başbağlar’da vurulduk. Ama Avrupa’nın gözü önünde 11 Temmuz’da 1995 yılında da bir katliama maruz kaldı Boşnak kardeşlerimiz. Onları anıyoruz. Yattıkları yer incitmesin, mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ama bir daha böyle acılar yaşanmasın diye dostluğumuzu, kardeşliğimizi büyütmemiz gerekiyor. Bugün de bu anıtın olduğu Kartal Meydanı’nda bütün dostlarımızla birlikte Boşnak katliamını lanetledik, andık. Unutmadık, unutturmayacağız.” diye konuştu.

“Soykırımı yapanların her zaman lanet üzerlerinde olsun”

Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden ise anma töreniyle ilgili, “İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği olarak 26.’sını düzenlediğimiz anma programımızı Kartal Meydanı’nda Kartal Belediyemizin katkılarıyla yapmış bulunuyoruz. Srebrenica katliamının yapıldığı akşam faşistler televizyonlarda, kameralara karşı bugünü Sırp Bayramı ilan edip Türklerden ve Müslümanlardan öcümüzü aldık demişlerdi. Bu laf çok önemli bir laf. Srebrenica’yı bu anlamıyla bütün Türk halkımızın iyi anlaması gerek. Bir gecede 8372 Türk ve Müslüman’ın öldürüldüğü bir soykırımdır, Boşnak soykırımıdır. Yapanların her zaman lanet üzerlerinde olsun.” dedi.