Spor Caddesi’nde yenileme ve genişletme çalışmaları başladı

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlattığı ortak çalışmalar kapsamında sürücülerin uzun zamandır sorun yaşadığı Spor Caddesi’nde yenileme ve genişletme çalışmalarına başlıyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddenin yıllardır bakımsız kalan ve bozulan zemini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmalarıyla yenileniyor.

İBB’den “Prestij Caddesi Çalışması”

Topselvi Mahallesi’nde bulunan ve yoğun trafiğin olduğu Spor Caddesi’nde devam eden yağmur suyu ve altyapı çalışmaları tamamlandığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alana “Prestij Caddesi” çalışması yapılacak. Söz konusu çalışmalar kapsamında; yaya kaldırımları granit parkelerle döşenerek yenilenecek, engelli erişimi ve sokak çıkışları düzenlenerek tamamı asfaltlanacak, direkler değiştirilecek. Bu çalışmaları yol genişletmesi ve yenilemesi başta olmak üzere; aydınlatma lambalarının değiştirilip estetik dekoratif hale getirilmesi, oturma gruplarının konulması, fiber optik hat döşenmesi, yağmursuyu ızgaralarının artırılması gibi çalışmalar izleyecek. Etaplar halinde yapılacak çalışmaların sonunda peyzaj düzenlemesi ile cadde en yeni haliyle Kartallıların kullanımına sunulacak.