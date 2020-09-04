Spor Caddesi’nde yenileme ve genişletme çalışmaları başladı
KARTAL BELEDİYESİ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BAŞLATTIĞI ORTAK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA SÜRÜCÜLERİN UZUN ZAMANDIR SORUN YAŞADIĞI SPOR CADDESİ’NDE YENİLEME VE GENİŞLETME ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR.
Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlattığı ortak çalışmalar kapsamında sürücülerin uzun zamandır sorun yaşadığı Spor Caddesi’nde yenileme ve genişletme çalışmalarına başlıyor.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddenin yıllardır bakımsız kalan ve bozulan zemini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin ortaklaşa çalışmalarıyla yenileniyor.
İBB’den “Prestij Caddesi Çalışması”
Topselvi Mahallesi’nde bulunan ve yoğun trafiğin olduğu Spor Caddesi’nde devam eden yağmur suyu ve altyapı çalışmaları tamamlandığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alana “Prestij Caddesi” çalışması yapılacak. Söz konusu çalışmalar kapsamında; yaya kaldırımları granit parkelerle döşenerek yenilenecek, engelli erişimi ve sokak çıkışları düzenlenerek tamamı asfaltlanacak, direkler değiştirilecek. Bu çalışmaları yol genişletmesi ve yenilemesi başta olmak üzere; aydınlatma lambalarının değiştirilip estetik dekoratif hale getirilmesi, oturma gruplarının konulması, fiber optik hat döşenmesi, yağmursuyu ızgaralarının artırılması gibi çalışmalar izleyecek. Etaplar halinde yapılacak çalışmaların sonunda peyzaj düzenlemesi ile cadde en yeni haliyle Kartallıların kullanımına sunulacak.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25