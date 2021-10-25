"Sosyal Mesafede ‘O’ An Resim Sergisi" ziyaretçilerini bekliyor

Sultangazi Belediyesinin bu yıl İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık Sezonu kapsamında düzenlediği “Sosyal Mesafede ‘O’ An Fotoğraf Yarışması” büyük ilgiyle karşılanmış, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce fotoğrafsever yarışmaya katılmıştı. Yarışmada dereceye girmiş, pandemi döneminde yaşananlara ışık tutan birbirinden dokunaklı fotoğrafların yer aldığı Sosyal Mesafede ‘O’ An Resim Sergisi, vatandaşlarla buluşuyor.

Sultangazi Belediyesi, Covid-19 salgın döneminin hatıralarını canlı tutarak aile, dostluk gibi değerlerin öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, “Sosyal Mesafede ‘O’ An” isimli bir fotoğraf yarışması düzenlemişti. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun(TFSF) iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen yüzlerce fotoğraf, duayen isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilmiş ve bu zorlu değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren fotoğrafların sahipleri, düzenlenen törenle ödüllerine kavuşmuştu.

Yarışmada dereceye girmeye hak kazanmış fotoğraflar, vatandaşlarla buluşuyor. Karantinadaki anneannesine ancak naylon bir perde aracılığıyla sarılabilen çocuğun yer aldığı “Hasret”, neredeyse tüm vatandaşların sıklıkla yaptırdığı PCR testini çarpıcı bir şekilde yansıtan “Test”, sık safların sosyal mesafe sebebiyle aralanmak zorunda kalışını hüzünlü bir şekilde yansıtan “Pandemide İlk Cuma” gibi birbirinden çarpıcı fotoğraflardan oluşan “Sosyal Mesafede ‘O’ An Resim Sergisi”, ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor. Sergi, VEGA AVM’nin ikinci katında ziyaretçilerini bekliyor.