‘Sosyal Medya Çağında Romancı Olmak’ söyleşisi CKM’de

Caddebostan Kültür Merkezi’nin bu haftaki söyleşi programının konuğu, gazeteci-yazar Enver Aysever olacak. Aysever 3 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te ’Sosyal Medya Çağında Romancı Olmak’ adlı söyleşide okurlarıyla bir araya gelecek.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) yeni sezonunda yer verdiği söyleşi ve imza günleri programında usta yazarları okurlarıyla buluşturuyor. Programın bu haftaki konuğu gazeteci-yazar Enver Aysever olacak. Sosyal Medya Çağında Romancı Olmak başlığıyla gerçekleşecek söyleşinin ardından Aysever Doğan Kitap’tan çıkan kitaplarını Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi’nde okurları için imzalayacak.

Söyleşi ve imza günü, 3 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te CKM B Salonu’nda gerçekleşecek.