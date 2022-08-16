Sinemaseverler açık havada ağırlanacak

Gelenekselleşen Akasya Açık Hava Sineması, 23 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. En son 2018 yılında gerçekleşen etkinliğin bu yılki programında Top Gun: Maverick, Her Şey Her Yerde Aynı Anda, Yaşamaya Bak, Batı Yakası’nın Hikayesi gibi hem kültleşen hem popüler olan dikkat çekici filmler yer alıyor.

Akasya; pandemi sebebiyle ara verdiği yılların ardından misafirlerine açık havada film izleme keyfini yeniden yaşatacak. Akasya Retro Lunapark’ta 23 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında saat 21:30’da gerçekleşecek gösterimlerde, birbirinden keyifli filmleri ücretsiz perdeye yansıtılacak.

Akasya Açık Hava Sineması’nda sinemaseverler eski açık hava sinema günlerine nostaljik bir dönüş yaparken, farklı sürprizleriyle de yazlık sinema ambiyansını deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca 25 Ağustos ile 1-6-10 Eylül’deki film gösterimlerinden önce canlı dj performansları ile eğlencenin dozu artacak.

Program:

23 Ağustos 2022 Salı - Görevimiz Tatil

25 Ağustos 2022 Perşembe - Cesaretin Var mı Aşka?

27 Ağustos 2022 Cumartesi - Asi Prenses

30 Ağustos 2022 Salı - Her Şey Her Yerde Aynı Anda

1 Eylül 2022 Perşembe - Yaşamaya Bak

3 Eylül 2022 Cumartesi - Batı Yakası’nın Hikayesi

6 Eylül 2022 Salı - Judy

8 Eylül 2022 Perşembe - Minari

10 Eylül 2022 Cumartesi - Top Gun: Maverick