Sinan Özen Ve Baha, şarkılarını Çekmeköy’de özel çocuklar için seslendirdi

Çekmeköy’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle özel gereksinimli çocuklar ve aileleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe Türk Müziği’nin önemli isimleri Sinan Özen ve Baha da katıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Dünya Engelliler Günü” etkinliğinde yüzlerce özel gereksinimli çocuk ve aileleri bir araya gelip doyasıya eğlendi. Etkinliğe Türk Müziği’nin önemli isimleri Sinan Özen ve Baha da katıldı. Çocukların ve ailelerinin mutluluklarının görülmeye değere olduğu etkinlikte; yüz boyama, oyunlar, palyaçolar, sürpriz hediyeler, patlamış mısır, pamuk şeker, geleneksel Osmanlı macunu gibi ikramlar ve eğlenceli etkinlikler yer aldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, engelsiz yaşam merkezi ahşap atölyesinde eğitim gören çocukların hazırladıkları hediyeleri Sinan Özen ve Baha’ya takdim etti.

Sanatçılar programda çocuklarla hatıra fotoğrafları çekip, eğlenceli şarkılara eşlik ettiler.

“Başkanımıza teşekkür ederiz”

Etkinliğe çocuğuyla katılan vatandaş Nesrin Meydancı, “Böyle bir etkinlik için öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Biz buradan zaten eğitim alıyoruz, kızım tedavisinde ileriye gitti. Hem güler yüzlü kadrosuyla ve herkesten memnun olmamızla birlikte herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Biz Çekmeköy’de çok ciddi hizmetler yaptık. Ama bu hizmetin, bu yaptığımız çalışmanın gönlümdeki yeri çok apayrı bir yerde. Bütün hizmetler bir tarafa, burası bir tarafa. O kadar memnunuz, o kadar mutluyuz.” dedi.