Silivri’de kavgada bir kişiyi darp eden şahsa adli kontrol

İstanbul’un Silivri ilçesinde kavgada bir kişiyi darp eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Silivri Turgut Özal Bulvarı Otobüs Terminali Araç Giriş Noktası yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 kişi kavga etmeye başladı. Kavga sırasında R.E., E.G.’yi darp ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli R.E.’nin olayı gerçekleştirdikten sonra şehir içi otobüsleri ile olay yerinden kaçtığını tespit etti. R.E., polis tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki ifadesinde, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, darp olayını E.G.’nin kendisini tahrik etmesi sonucu gerçekleştirdiğini belirtti. Ardından R.E., hakkında "Kasten Yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.