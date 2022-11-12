Silivri’de "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı

Düzce Depremi’nin 23. yıldönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Silivri’de de saat 18.57’de "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı. Tatbikat sırasında bir alışveriş merkezinde olan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan “Bu uygulamanın depremlere afetlere hazırlık anlamında bir bilinç kazandıracağına inanıyorum” dedi.

12 Kasım 1999’da meydana gelen Düzce Depremi’nin yıldönümü nedeniyle Silivri’de saat 18.57’de "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve vatandaşların bulunduğu bir alışveriş merkezine gelen AFAD görevlisi, tatbikat yapıldığını ve herkesin “çök-kapan-tutun” hareketini yapması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar AFAD görevlisinin uyarısını dikkate alarak “çök-kapan-tutun” hareketini yaptı.

Tatbikatın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan “18.57 itibariyle başlayan ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatını hep beraber gerçekleştirdik. Bu uygulamanın depremlere, afetlere hazırlık anlamında bir bilinç kazandıracağına inanıyorum. Halkımızın da bu tatbikata geniş ölçüde katıldığını gördük. Çok memnunuz. Bu tatbikatta emeği geçen öncelikle Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezimize ve tüm emeği geçenlere, Türkiye genelinde bu tatbikatı planlayan ve öncülük eden İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve AFAD teşkilatımıza teşekkürü borç biliyorum” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise, “Malumunuz olduğu üzere 2022 yılı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda tüm Türkiye’de 18.57‘de ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatını gerçekleştirdik. Bugün Silivri Kaymakamımızla birlikte SAK’ın 20 personeliyle ve 80 gönüllüyle ilçemizin alışveriş merkezleri ve birçok açık alanda tatbikat yapıldı. 2022 yılında inşallah tatbikatla biter, doğal afetlerin yaşanmadığı bir yıl olur” ifadelerini kullandı.