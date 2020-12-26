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Silivri’de aç kalan güvercinleri polis besledi
Silivri Uğur Mumcu Meydanı’nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinleri polis besledi.
İSTANBUL 26.12.2020, 13:56
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Silivri Uğur Mumcu Meydanı’nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinleri polis besledi.Silivri’de yüzlerce güvercinin mesken tuttuğu Uğur Mumcu Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalınca aç kalan güvercinlerin imdadına Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti. Vatandaşların sürekli bölgede yemlediği ve meydanın maskotu olan güvercinler polis, tarafından unutulmadı. Bölgede görevli sivil polis memuru, aldığı yemleri alana dökmelerinin ardından yüzlerce güvercin anında alana akın ederek yemleri yemeye başladı.
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