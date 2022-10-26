Şileli gaziler 48 yıl sonra gittikleri Kıbrıs’ta duygu dolu anlar yaşadı

48 yıl önce Kıbrıs’a barışı ve huzuru götürmek için giden ve canlarını ortaya koyan Kıbrıs Gazileri, uzun bir aradan sonra Yavru Vatanı görme heyecanını yaşadı. Şile Belediyesi tarafından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şile Temsilciliği gazileri ve aileleri için Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gezi düzenlendi. Düzenlenen gezide savaştığı toprakları yeniden gören Gaziler Kıbrıs’taki anılarını yad etti.

Başkan Ocaklı gazilere ve ailelerine eşlik etti

23 Ekim Pazar günü Şile’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hareket eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şile Temsilciliği gazileri ve ailelerine, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın yanı sıra Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve 15. Füze Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı Hava Savunma Albay Hazel Yılmaz da eşlik etti.

Gezinin ilk gününde Gazimağusa’da ecdad yadigarı Lala Mustafa Paşa Camii, 28 Mehmet Çelebi Türbesi ve ardından savaşın çarpıcı etkisinin hissedildiği Kapalı Maraş ziyaret edildi. Rum mezaliminin acı dolu izlerinin yer aldığı Muratağa Köyü ve Muratağa Sandallar Şehitliği ziyaretinde ise Kıbrıs Türk’ü için verilen mücadeleleri anlatan gazilerin hatıraları, duygulu anlar yaşattı.

Şehitlere dualar okundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gezisinin ikinci gününde ise Girne’de bulunan kafile; Kıbrıs Harekâtı sonucunda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin anısına, Türkiye tarafından yapılan Karaoğlanoğlu Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik ziyareti esnasında Kıbrıs Barış Harekatı’nda hayatını kaybeden şehitlere dualar okundu. Çıkarma yapılan mevziler denizden ziyaret ederek, o günkü anılar gaziler tarafından aktarıldı. Ardından Ağa Cafer Paşa Camii ziyaret edildi.

Başkan Ocaklı: “Gazilerimize ne kadar teşekkür etsek az”

Gezi programı hakkında konuşan Başkan İlhan Ocaklı; “1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Şile’de yaşayan gazilerimiz ve aileleri ile birlikte yavru vatan Kıbrıs’tayız. İlçemizde yaşayan Kıbrıs gazilerimizi, KKTC’nin kuruluşunun 48. yıldönümünde Yavru Vatan’a getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz gezi ile gazilerimiz Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası ilk kez Kıbrıs’a geldiler. Bugün hem bu topraklarda hem de KKTC’de özgür ve bağımsız yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir” dedi.

“Gazilerimizin ricaları bizim için emirdir”

Başkan İlhan Ocaklı konuşmasının devamında, “Harekette büyük bir başarı elde etmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında emeği geçmiş olan gazilerimiz savaştıkları toprakları tekrar görüp, anıları tazelemek istediler. Gazilerimiz bizler için çok özeldir. Onların ricaları bizim için emirdir. Çünkü onlar vatan toprağı için büyük bedel ödemişler. Biz de üzerimize düşeni yaparak Kıbrıs programını düzenledik. Program çerçevesinde çıkartma bölgeleri, savaşılan alanlar, Girne, ve Lefkoşa başta olmak üzere Gazilerimiz KKTC’yi tekrar görme imkânı buldular. İnanıyorum ki tüm gazi arkadaşlarımız o günleri yeniden yaşadılar. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk’tür. Türk’ün yurdudur ve Türk kalacaktır” dedi.

48 yıl önceki duyguları yeniden yaşadılar

Gerçekleştirdikleri tüm ziyaretlerde duygusal anlar yaşadıklarını ve 48 yıl önceki duyguları yeniden yaşadıklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şile Temsilcisi Saffet Peksoy kendilerine bu imkânı sağlayan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’ya ve ekibine teşekkür etti.

Gezi programının üçüncü gününde ise Lefkoşa’ya giden kafile burada bulunan Barbarlık Müzesi’ni, Mevlevi dervişlerinin yaşadığı ve semâ törenlerini icra ettikleri Mevlevi Haneyi, Yeşil Sınır Kapısını ve Osmanlı Dönemi’nin en önemli yapılarından olan Büyük Han’ı ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şile kafilesini makamında kabul etti

Programın son gününde Başkan İlhan Ocaklı ve muharip gaziler, Kıbrıs gezisi çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve huzuru için burada savaşmış gazileri KKTC’de görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti ve Şile’den gelen heyete teşekkürlerini iletti.

Ziyaret esnasında söz alan Başkan Ocaklı; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a bizleri makamında kabulleri için Şile adına şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ile çok daha güçlü bir konuma gelecek” ifadelerini kullandı.

Gazilerin anıları kitaplaştırılacak

Şile heyetinin KKTC ziyareti sırasında anlattıkları anılar ve yaşanmışlıklar Başkan Ocaklı’nın talimatıyla Şile Belediyesi tarafından titiz bir çalışma ile belgeselleştirilecek ve aynı zamanda kitaplaştırılarak gelecek nesillere bir miras olarak aktarılacak.