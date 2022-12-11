Şile’de martıya hayat kurtaran müdahale

Şile’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, naylon poşete dolanıp ağa takılan martıyı kurtardı.

Şile Ayazma Plajı’nın 30-40 metre açıklarında martının naylon poşete dolanıp ağa takıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı KB-4320 botu, kısa sürede bölgeye ulaştı. Titiz bir çalışmayla martı, takıldığı naylon poşet ve ağdan kurtarıldı. Sağlığının iyi olduğu görülen hayvan, daha sonra doğal yaşama bırakıldı.