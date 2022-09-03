Şile’de Karadeniz Sörf Festivali coşkusu

Şile Uzunkum Plajı 3-4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz Sörf Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Karadeniz Sörf Festivali’nin ilk etabı; Tula Sörf ve Şile Belediyesi işbirliği ile Ağlayankaya Uzunkum mevkiinde düzenlenen sörf yarışları devam ediyor. Kadın, erkek, amatör ve profesyonel sörf severlerin katıldığı yarışlar heyecanlı görüntülere sahne olurken, Şile Belediyesi Spor akademisi bünyesinde dalga sörfü eğitimi gören öğrenciler de oldukça başarılı bir performans sergiliyor. İstanbul’un gözde turizm lokasyonu Şile’nin dalga sörfü sporuna uygun sahilleri yıl boyunca sörf sporcularının uğrak yeri olmaya devam ederken, Şile belediyesi spor akademisi bünyesinde açılan sörf kursu çocuklar ve gençlerden büyük bir ilgi görüyor. 4 Eylül 2022, Pazar günü gerçekleşecek olan final yarışmaları büyük bir heyecana sahne olacak.