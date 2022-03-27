Şile’de 1. Hamsi ve Kültür Festivali’nde renkli görüntüler yaşandı

Şile’de düzenlenen 1. Hamsi ve Kültür Festivali’nde vatandaşlar hamsiye, horona ve eğlenceye doydu. Festivale katılan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya folklor ekibiyle horon oynadı.

Şile Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Şile Belediyesi’nin katkısıyla düzenlediği 1. Hamsi Festivali, Şile Meydanı’nda gerçekleşti. Güzel havanın da etkisiyle uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hem balık yedi hem de horon oynadı. Hamsi şenliğine katılan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, folklor ekibiyle horon oynadı.

“Şile Karadeniz’e açılan İstanbul’un kapısı”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ”Bütün hemşerilerimize ’hoş geldiniz’ demek istiyorum. Bugün hamsi festivalinin 1’incisi gerçekleşiyor. Hava da çok güzel. Şile Karadeniz’e açılan İstanbul’un kapısı. Bugün coşkuyla, heyecanla kutluyoruz. Karadenizli hemşerilerimiz burada kültürlerine sahip çıkıyorlar. İnsanlarımız bir arada olabilmeyi özlemiş” şeklinde konuştu.

“Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz”

Hamsi festivaline katılan Sevil Kahraman isimli vatandaş, ”Güzel bir etkinlik. Çok eğleniyoruz. Gelinlerimiz, çocuklarımız ve halalarımız hepimiz buradayız. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" dedi.

Festivale katılan Fatih Atış ise, ”Bugün Şile’de 1’incisi düzenlenen festivalde çoluk çocuk hepimiz buradayız. Hamsimizi yedik. Böyle bir ortamı Şile’ye kattığı için belediye ve dernek başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ailecek buradayız. Hava da çok güzel. Her şey çok güzel, devamını bekliyoruz” diye konuştu.