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Şile ’Toprak Ana Günü’ne hazırlanıyor

Şile Belediyesi Toprak Ana Günü etkinliği ile geleneksel tarım meraklılarını ve küçük aile çiftçilerini bir araya getiriyor.

İSTANBUL 10.12.2021, 14:21
Şile ’Toprak Ana Günü’ne hazırlanıyor

Şile Belediyesi Toprak Ana Günü etkinliği ile geleneksel tarım meraklılarını ve küçük aile çiftçilerini bir araya getiriyor.

Slow Food hareketi tarafından her yıl 10 Aralık’ta kutlanan, iyi, temiz, adil gıda ve sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yapıldığı Toprak Ana Günü’nde Şile Belediyesi özel bir etkinliğe imza atamaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin aktif Slow Food Earth Market tesciline sahip pazarlarının başında gelen Şile Yeryüzü Pazarı, geleneksel ve doğal tarım ile üretilen sebze ve meyvelerin aracısız halkla buluştuğu bir pazar olma özelliği taşıyor.

Birbirinden renkli atölyeler ziyaretçiler ile buluşacak

Şile Belediyesi’nin 12 Aralık Pazar günü Yeryüzü Pazarında düzenleyeceği etkinlikte bir çok doğal gıda yapım ve tadım atölyeleri ziyaretçilerle buluşacak. Şile’ye özgü yöresel lezzetlerle, birbirinden özel gastronomi reçetelerinin sunulacağı tadım ve uygulama atölyeleri ile etkinlik boyunca ziyaretçiler hem bilgilendirilecek, hem de atölye sonrasında farklı lezzetlerin tadımı yapılacak.

10.00 - 17.00 saatleri arasında 7’den 70’e doğal tarım meraklılarının üreticilerle buluşacağı bu etkinlikte Şile Belediyesi geleneksel tarım ile ata tohumunun tarımda kullanımının önemini daha çok insana anlatmayı amaçlıyor.

12 Aralık Şile Yeryüzü Pazarı Toprak Ana Etkinliği’nde yer alan tadım standları;

Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi/Şile kestane balı tadımı

Yavaş Dükkan/zeytinyağı tadımı

Slow Food Kars Convivium/İlhan Koçullu ile peynir üzerine

Casa Lavanda Şef Emre Şen / Balkabaklı lorlu raviolli tadımı

Şile Borsa İstanbul Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi/Yeryüzü Pazarından yeşillikler ile yapılmış çörekler,balkabaklı,kestane ballı tartolet,balkabaklı rulo pasta ve kocayemiş şerbeti tadımı

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Balkabaklı ekler ve yer badem kıtırlı pancar çorbası tadımı

Atölyeler ve standlar ise şu şekilde,

Çocuklar için bakla tohumu ekim atölyesi

Zeytinliboğaz Permakültür / doğal krem yapım atölyesi

Gizem Kuru cake art –çocuklarla sağlıklı cupcake atölyesi

Ovacık Kadın Tohum Derneği / yerel tohum bilgilendirmeleri ,nazlı ve lokum tadımı

Şile Orman İşletme Müdürlüğü / fidan dağıtımı

Şile Halk Eğitim Merkezi / el sanatları sergisi

Şile Bezi El Sanatları Merkezi / şile bezi ürünler sergisi

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