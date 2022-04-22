Şile Belediyesinden çiftçileri sevindiren hamle: 367 bin adet sebze fidesi dağıtılıyor

Şile Kaymakamlığı ve Şile Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen projede, köylülere 367 bin adet sebze fidesi dağıtılıyor. “Fide Dağıtım Programı’nda” gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından fideler çiftçiye dağıtılmaya başlandı. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve yerli fidelerle sebze üretimi yapılması amaçlanan projede, çiftçi girdi maliyetlerine de destek olunması hedefleniyor.

Şile Belediyesi ve Şile Kaymakamlığına bağlı İlçe Tarım Müdürlüğü, yerli sebze üretimini artırmak için çiftçiye destek hareketi başlattığını duyurdu. Proje kapsamında, Şileli üreticilere 87 bin adedi örtü altına, 280 bin adedi açık alana dikilmek üzere, toplamda 367 bin yazlık sebze ve meyve fideleri, gerçekleştirilen “Fide Dağıtım Programı”nın ardından çiftçilere dağıtılmaya başlandı. Belediye ve İlçe Tarım ekipleri tarafından üreticiye ulaştırılan fideler; hıyar, domates, patlıcan, kavun, biber çeşitlerinden oluşuyor. Gerçekleştirilen fide dağıtım programına, Şile Kaymakamı Mehmet Nabi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katılım sağladı.

Çiftçilere verilen destek kapsamında 55 bin adet salatalık, 151 bin adet domates, 34 bin adet patlıcan, 23 bin adet kavun ve 104 bin adet biber olmak üzere toplam 367 bin adet sebze fidesi üretici ile buluşuyor. Öte yandan, gerçekleştirilen proje ile Şile’de atıl kalan arazilerin tarıma kazandırılması, çiftçi girdi maliyetlerine destek olması ve üretimin desteklenmesi hedeflendiği belirtildi.

“Çiftçimizin sonuna kadar yanında yer almanın gayreti içerisindeyiz”

Programda konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile’de İlçe Tarım Müdürlüğümüz, İl Tarım Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımızın himayelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi çiftçimizin sonuna kadar yanında yer almanın gayreti içerisindeyiz. Şile, Anadolu Yakası’nın en büyük arazisine sahip. Yüz ölçümü en büyük ilçelerin bir tanesi. Dolayısıyla burada ekilen veya ekilmeyen arazilerin aktif hale gelebilmesi için özellikle Bakanlığımızla yerli ve milli fide dağıtımını birlikte gerçekleştirdik. Dolayısıyla bugün örtü altı yetiştiriciliği için 87 bin fide, önümüzdeki günlerde de dışarıda yetişmek için yaklaşık 287 bin fideyi çiftçilerimizle buluşturacağız.” dedi.