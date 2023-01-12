Sezgin Baran Korkmaz’ın "mal varlığı aklama" davasının görülmesine devam edildi

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın aralarında bulunduğu 10 kişi ile bunlarla bağlantılı ‘malen sorumlu’ şirketler hakkında, ABD’den haksız kazançla elde edilen mal varlığı değerini aklama suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmanın ara kararında Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi. Öte yandan, duruşmada hakim sanık Korkmaz’ın iade talepnamesinin yazıldığını ve bakanlık büroya gönderildiğini belirtti.

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3’ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bunlarla bağlantılı ‘malen sorumlu’ şirketler hakkında, ABD’den haksız kazançla elde edilen mal varlığı değerini aklama suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada hakim sanık Sezgin Baran Korkmaz’ın iade talepnamesinin yazıldığını ve bakanlık büroya gönderildiğini belirtti.

Duruşmada söz verilen sanık Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı) raporlarının hatalı olduğunu belirterek, “Uzman raporunda da belirtildiği üzere aklamaya yönelik bütün işlemlerin ve hangi paranın ne kadar aktarıldığına ilişkin net tespitlerin yapılması gerekmektedir. Ancak MASAK raporunda bu durum açıklanmamıştır. Müvekkilim Amerika’dadır, yargılaması devam etmektedir. Adil yargılanma hakkının engellenmemesi için bağımsız ve tarafsız bir heyetten rapor alınması, ayrıca müvekkilimin şirketlerinin üzerine konulan el koyma kararının kaldırılması talebimiz vardır” dedi. Avukat Dülger, müvekkilinin Amerika’daki duruşmasının 30 Ekim 2023 tarihinde başlayacağını da söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Jacop Ortell Kıngston ve Leon Termendzhyan hakkında yakalama emri ile Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi. Mahkeme, bu sanıklar için Amerika Birleşik Devletleri’ne savunma ve delillerin tespiti için adli makamlara yazılan adli istinabenin sonucunun beklenmesine de hükmetti. Mahkeme bir kısım sanıklar vekillerinin uzman kişilerden oluşan heyetten rapor alınmasına yönelik talebin bu aşamada reddine, sanıkların savunmasının alınmasından sonra değerlendirilmesine de karar vererek, Sezgin Baran Korkmaz’ın ortağı olduğu şirketlerin mal varlıklarına el konulması kararının kaldırılmasına ilişkin talebi de reddetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova ile Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik’in ‘suçun konusunu oluşturan mal varlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak’ suçundan 7 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın ‘bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak’ suçundan 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Doğa Doğan’ın ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme’ gerekçesiyle 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Bu sanıkların süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, ‘malen sorumlu olarak’ belirtilen SBK Holding’in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması talep edilmişti.

İddianamede ayrıca MASAK tarafından düzenlenen "aklama incelemesi" raporuna göre, suça özgülenen şirketlerden Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ’nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına, yine Mega Varlık Yönetim AŞ’de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi talep edilmişti.