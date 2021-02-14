Sevgililer Günü’nde mutlu evliliğin sırrını anlattılar

Esenyurt Belediyesi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü’nde düzenlediği programda, asırlık çiftler mutlu evliliğin sırrını paylaştı. Programda belediyede tanışarak evlenen genç çiftler de tanışma hikayelerini anlattı.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evliliklerinde onlarca yılı geride bırakmış yaşlı çiftler ile belediyede tanışarak evlenen genç çiftler için bir program düzenledi. Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki programda, Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi’ne kayıtlı üç yaşlı çift hazırlanan kırmıza halıda müzik eşliğinde yürüdü. Ardından çiftler, günün anısına hazırlanan kalpli platformda nasıl tanıştıklarını ve evliliklerini uzun yıllar nasıl sürdürdüklerini anlatarak, gençlere tavsiyelerde bulundu. Programın devamında ise belediyede tanışarak evlenen çiftler tanışma hikâyelerini anlattı.

“Sevginin en büyük sırrı karşılıklı saygı”

Sevginin en büyük sırrının karşılıklı saygı olduğunu söyleyen Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Akyüz, “14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Kadın Sosyal Yaşam Merkezimizde düzenlediğimiz programa Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezimizden hizmet alan 3 çiftimizi davet ettik. Onlarla röportaj yaparak, nasıl tanıştıklarını, bugüne kadar evliliklerini nasıl yürüttüklerini, sevgilerini ve saygılarını nasıl koruduklarını sorduk. Çok güzel cevaplar aldık. Programın devamında belediyemizde tanışarak evlenen iki çiftimizi davet ederek, onlarla da röportaj yaptık. Çiftlerimize Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ürettiği el emeği ürünlerden hediye ettik” dedi.

Programın sonunda tüm çiftlere günün anısına Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin yapmış olduğu el emeği ürünlerden hediye edildi.