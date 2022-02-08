‘Sevgi Festivali’ 11 Şubat’ta başlıyor

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilerini özel hediyelerle anlatmak isteyenler ‘Akasya Sevgi Festivali’nde buluşuyor. 11-14 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek Alışveriş Festivali’nde birçok özel hediye alternatifi sunulacak.

Aşkın ve sevginin günü 14 Şubat, İrisconceptevents iş birliği ile Akasya’da kutlanacak. ‘Akasya Sevgi Festivali’, 11 - 14 Şubat tarihleri arasında AVM’de 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Özel hediye alternatiflerinin bulunduğu festivalde; takıdan giyime, dekoratif hediyeliklerden el yapımı ürünlere kadar pek çok seçenek yer alacak. Ayrıca festival süresince misafirlerin müzik dinletileriyle buluşacağı belirtildi.

10 Şubat itibariyle WWF Market ürünlerinin yer alacağı stant da ziyaretçilerini bekliyor. Kişiye özel hediye oluşturma imkanı sağlayan kişiselleştirme masasında, dileyen ziyaretçiler satın aldıkları WWF Market ürünlerini kendi beğenilerine göre transfer baskı tekniği ile özelleştirme fırsatı bulabilecek. Aynı zamanda katılımcılar Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın çevre koruma çalışmalarını ve sürdürülebilir şartlarda üretilmiş doğadan ve insandan yana ürünlerinin hikayelerini de öğrenme imkanı yakalayacak.

13 Şubat Pazar günü, 13.00 - 16.00 arasında gerçekleştirilecek Love & Play Atölyesi’nde huner markasının kurucusu Hüner Aldemir’le paraşüt ipinden anahtarlık yapılacak.