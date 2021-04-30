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Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi

Tam kapanmanın ilk gününde Bebek Sahili’nde sessizlik hakim oldu. Boş kalan sahil havadan görüntülendi.

İSTANBUL 30.04.2021, 13:19
Sessizliğin hakim olduğu Bebek Sahili havadan görüntülendi

Tam kapanmanın ilk gününde Bebek Sahili’nde sessizlik hakim oldu. Boş kalan sahil havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dün akşam 19.00’da başlayan ve 17 gün sürecek olan tam kapanma sonrası birçok alan boş kaldı. 17 Mayıs 05.00’a kadar devam edecek olan kapanma nedeniyle Bebek Sahili de boş kaldı. Sahile adeta sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri sahilde gördükleri vatandaşları çevirip denetim yaptı. Kısıtlamanın olmadığı zamanlarda birçok kişinin yürüyüş yaptığı Bebek Sahili’nin boş hali havadan görüntülendi.
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