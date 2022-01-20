banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı

Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor

Büyükçekmece Belediyesi ve Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği iş birliğiyle semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları toplanarak biyolojik olarak parçalanarak geri dönüştürülüyor.

İSTANBUL 20.01.2022, 10:01
Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor

Büyükçekmece Belediyesi ve Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği iş birliğiyle semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları toplanarak biyolojik olarak parçalanarak geri dönüştürülüyor.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen Biyobozunur Atık Yönetim Projesi kapsamında semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları kaynağında ayrıştırılıyor. Elde edilen kompost gübre toprak iyileştirici olarak çiftçilere dağıtılacak.

“Topraktan geleni toprağa göndererek kompost üretiyoruz’’

Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk olarak çiftçilere ve çevre derneklerine çeşitli eğitimler verildi. Verilen eğitimin ardından çevre gönüllüleri, izci kulübü ve vatandaşların katılımıyla ilk uygulama gerçekleştirildi.

Semt pazarlarından toplanan meyve sebze atıkları uygulamalı olarak kompostlaştırıldı. Elde edilen kompost gübre doğal toprak iyileştirici olarak bölgedeki çiftçilere dağıtılacak. Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği kurucusu Ebru Baybara Demir, Biyobozunur Atık Yönetim Projesi kapsamında şu bilgileri verdi: “Bugün semt pazarında buradaki gönüllüler ile birlikte, belediye çalışanları ile birlikte biyobozunur atıkları toplayıp, yarın kompostlayıp ondan sonra bunların biyobozunur atıkların oksijenli ortamda komposta çevrilmesinin ardından burada toplanan atıklar toprağa döndürülecek. Çiftçiler ile paylaşılacak kompost gübre olarak. İstanbul’un ilk biyobozunur atık üretim projesi olarak başladı Büyükçekmece Belediyesi. Bizim yaptığımız en önemli iş, topraktan geleni toprağa göndererek kompost üretiyoruz. Bu kompost tarımsal sulamayı üçte bire düşürüyor. Kimyasal gübre kullanımını beşte bire düşürüyor. Verimi ilk kullanan çiftçilerde yüzde 38 verim artışı sağlıyor. Erozyonu önlüyor tabii ki. Düzenli kullanıldığında 4 yıl düzenli olarak toprakta uygulandığı zaman da düzenli mikroklimayı değiştiriyor ve yağış düzeni sağlıyor. Biz Türkiye genelinde daha bizi bekleyen 60 belediye ile bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olanı bugün İstanbul’da ilk projemiz Büyükçekmece Belediyesi ile başladı’’

“Organik atıkları topladık’’

Semt pazarlarından meyve ve sebzelerinin toplanıp kompostlaştırılmasına gönüllü olarak katılan Mimarsinan Ortaokulu öğretmeni ve öğrencisi doğaya geri döndürdükleri biyobozunur atıklar için mutluluklarını anlattı. Başak Yörük: ‘’ Fen Bilimleri Öğretmeniyim Ortaokulda. Mimarsinan’dayım. Okulumuzda TUBİTAK Bilim Fuarı için kompost gübre yapımıyla bu olaya ilgimiz başladı. Daha sonra belediyemizin de bu biyobozunur atık yönetimi ile ilgili eğitimlerine katılıp Gözde Hanım ile birlikte buralara kadar geldik. Dün öğrencilerimiz ile izcilerimiz ile beraber pazardan atıkları topladık. Organik atıkları topladık. İçindeki organik olmayan çöpleri ayrıştırdık. Sonra buraya gelen atıkları yongalarla karıştırıp kompost işlemini burada da izlemeye devam edeceğiz. Biz okulumuzca gönüllüyüz. Öğretmenler, velilerimiz, öğrencilerimiz ile destekteyiz. Belediyemizin üstelik İstanbul’da ilk oluşu, böyle güzel bir olayda ilk olması bizi çok mutlu etti. Teşekkür ederim‘’

Elifnur Temir: “13 yaşındayım. Mimarsinan Ortaokulu’nda okuyorum. Bu projede bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü böyle şeyler yaparak çevreye yardım etmek beni mutlu hissettiriyor. Kompost yapmak kimyasal bir şekilde toprak üretimi yerine organik bir şekilde bizim çabamızla yapmak beni gururlandırıyor açıkçası. Büyükçekmece Belediyesi’ne böyle bir çalışma yaptığı için çok teşekkürlerimi sunuyorum”

Yorumlar (0)
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11