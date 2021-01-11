Son Dakika
Semt pazarında belediye denetimi
Maltepe Belediyesi, pandemi sebebiyle çalışmalarını yoğunlaştırdığı gibi, semt pazarlarında da denetim gerçekleştirdi. Hijyen ve sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarı yapılan pazarcı esnafına denetim sonrası, çöp torbası dağıtımı gerçekleştirildi.
İSTANBUL 11.01.2021, 15:10
6
Maltepe Belediyesi, pandemi sebebiyle çalışmalarını yoğunlaştırdığı gibi, semt pazarlarında da denetim gerçekleştirdi. Hijyen ve sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarı yapılan pazarcı esnafına denetim sonrası, çöp torbası dağıtımı gerçekleştirildi.Maltepe Belediyesi, Altayçeşme mahallesinde kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetime Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları Yahya Han ve Salih Kara, Temizlik İşleri Müdür Ali Yüce ve Kartal Umum Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mete Boyraz katıldı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik olarak uyarılan pazarcı esnafına, denetim sonrası temizlik ekipleri tarafından çöp torbası dağıtımı yapıldı. Ayrıca vatandaşlar da, pandemi konusunda kurallara uyması noktasında bilgilendirildi.
19°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Malatyaspor
|17
|21
|14. Rizespor
|17
|21
|15. Göztepe
|17
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Menemen Belediyespor
|17
|19
|14. Balıkesirspor
|17
|16
|15. Adanaspor
|16
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
|18
|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
|18
|18
|17. Getafe
|16
|17
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü