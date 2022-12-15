Semele operası prömiyeri Süreyya Operası’nda

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası bu yıl Eylül ayında kuruluşunu ilan eden İstanbul Opera Derneği’nin hazırladığı Semele operasının prömiyerine ev sahipliği yapıyor. George Frideric Handel tarafından kaleme alınan Semele İngilizce ilk prömiyerini 10 Şubat 1744’te Londra Covent Garden Tiyatrosu’nda yaptı. Türkiye’de ise ilk kez 23 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Süreyya Operası’nda sahnelenecek. Rejisörlüğünü Aytaç Manizade’nin yaptığı temsilin orkestra şefliğini Paolo Villa, koro şefliğini Güliz Tekelioğlu, dekor ve kostüm tasarımını ise Efter Tunç yapıyor. Eser oyuncular Tülay Uyar Hatip, Onur Turan, Işık Belen, Ozan Kutlar, Aylin Ateş, Esen Demirci ve Kaan Buldular tarafından sahneye taşınıyor. Prens Athamas’la nişanlanan ancak aslında Tanrı Jüpiter’e aşık olan Semele’nin hikayesinin anlatıldığı eser Süreyya Operası’nın 2022-2023 Sanat Sezonu boyunca 23, 25 Aralık; 17, 19 Ocak ve 22, 23 Şubat tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Opera Derneği

İstanbul Opera Derneği İstanbul’da, opera ve sahne sanatlarının gelişmesine ve geniş halk kitlelerine yayılmasına katkıda bulunmak, opera sanatını en üst düzeyde icra etmek ve bu sanatın yaygınlaştırılması için opera temsilleri, opera yarışmaları, opera onur ödülleri, sempozyumlar, ustalık sınıfı, opera stüdyosu eğitimleri vermek amacıyla 2022 Eylül ayında kuruldu. Dernek, opera temsillerinin yanı sıra düzenli olarak konserler de düzenliyor. İlk konserini 26 Kasım’da Mozart konseri olarak AKM’de veren İstanbul Opera Derneği aynı zamanda odisyon ile seçilen genç sanatçılara Opera Stüdyo programı çerçevesinde ücretsiz olarak eğitimler veriyor. Dernek ayrıca bir yandan Mayıs ayında Opera Onur Ödülleri’ni vermeye hazırlanırken bir yandan da 29, 30, 31 Mayıs tarihlerinde I. Ulusal Suna Korad Şan Yarışması düzenleyerek genç opera sanatçılarına kariyerlerinde ilerlemeleri için imkan sunacak.

Semele operası programı

23 Aralık Cuma saat 20.00 (Prömiyer)

25 Aralık Pazar saat 18.00

17 Ocak Salı saat 20.00

19 Ocak Perşembe saat 20.00

22 Şubat Çarşamba saat 20.00

23 Şubat Perşembe saat 20.00