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Şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

Bayrampaşa’da şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi. İftara Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel de katıldı.

İSTANBUL 03.04.2022, 13:32
Şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

Bayrampaşa’da şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi. İftara Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel de katıldı.

Bayrampaş’da şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine ailelerin yanı sıra, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, sanatçı Reyhan Cansu ve oyuncu Beyza Dolu katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Aydıner, “Bu akşam 11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk akşamı. Bu akşam biz şehit ve gazi aileleri yakınlarıyla Ramazan’ı karşılama fırsatına kavuştuk. Bu nedenle mutluyuz sevinçliyiz. Zaten şu anda aramızda şehitlerimizin anne ve babaları var gazilerimizin anne ve babaları var gazilerimiz burada özellikle Kıbrıs gazilerimiz başta olmak üzere onlarla beraber bu akşam burada yapmış olduğumuz bu iftar münasebetiyle aileleriyle birlikte olduk” şeklinde konuştu.

Bayrampaşa’da 39 şehit ve 101 gazi olduğunu söyleyen Kaymakam Şenel ise, “Bizim ilçemizde yaşayan 39 şehit ailemiz var ve 101 de gazimiz var. Kore gazisinden tutun da Kıbrıs gazisine kadar. Biz gazilerimizin kendilerini, yakınlarını ve şehit yakınlarını davet ettik, sağ olsunlar kırmadılar davetimize icabet ettiler geldiler. Ve onlardan şunu istedik; Ramazan ayının ilk gününde onlarla beraber olmak istedik. Çünkü geçen sene pandemi vardı malumunuz, bu birlikteliği yapamamıştık. Hem şehit ve gazi ailelerimizin dernekleri ile hem de ilçemizdeki muhtarlarımızla beraber şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ağırladık. İnşallah bu birliğimiz beraberliğimiz bozulmasın” dedi.

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ise, “Böyle bir günde şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmadığınız için bizler de çok mutlu olduk. Bu programda emeği geçen başta kaymakamlık ve belediye çalışanları olmak üzere sonsuz şükranlarımı iletiyorum ama en güzel tarafı da ailelerin buraya gelmesi. Onlarla birlikte Ramazan gününde beraber iftar açmak farklı bir anlamı ifade etti, bizler de çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Kadir Balık, “Bu akşam buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum biz bir kere daha ne yapacağımızı neyi nasıl yapıldığını bu insanlara gösterdik göstermeye de devam edeceğiz şehitlerimiz bizim onurumuzdur buraya gerçekten ayak basan güzel insanlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Hakan Sulu da, “Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gazi ailelerimizle ilk iftarımızı yaptık. Belediye ve kaymakamlıkla beraber düzenlediğimiz iftar programına katılan bütün şehit ve gazi ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan Derneğin Kültür Sanat Başkanı İlyas Çağlayan, “Bayrampaşa Belediyemize ve Bayrampaşa Kaymakamlığımıza, şehit ve gazi ailelerine böylesine anlamlı bir iftar programı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Vatan için şehit olan bütün şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize de sağlık şifalar diliyoruz” dedi.

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