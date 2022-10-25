Şehit Murat Celep Caddesi baştan sona yenileniyor

Sultangazi Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yunus Emre Mahallesi’nin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerinden biri olan Şehit Murat Celep Caddesi’ne ‘Prestij’ kazandırılıyor. Ekipler kaldırım, refüj, peyzaj ve asfalt çalışmalarıyla caddenin görüntüsünü baştan aşağı değiştiriyor.

Vatandaşların sosyal yaşam kalitesini artırmak, günlük yaşamını kolaylaştırmak adına çalışmalarını yürüten Sultangazi Belediyesi, cadde ve sokakları da modern bir görünüme kavuşturuyor. Ekipler aksaklıkları tespit ederek en kısa zamanda çözüme kavuştururken, daha modern bir Sultangazi için gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Şehit Murat Celep Caddesi için de hummalı bir çalışma başlattı. Geçen yıl prestij Cadde uygulaması çerçevesinde caddenin eski aydınlatma direkleri, modern aydınlatma direkleriyle değişmiş hem elektrikten tasarruf sağlanmış hem de caddeye modern bir görünüm kazandırılmıştı. Bu kez yaya ve araç trafiğinin daha konforlu hale getirilmesi için çalışmalara başlandı. Minibüs ve otobüslerin uğrak noktası olan caddede deforme olan yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. İşlek olan caddede araç trafiğinde bir sıkıntı yaşanmaması için de sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. Yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri için 5 refüj ve yaya geçidi yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler refüjde çiçek ve ağaç dikimi için çalışmalara başladı. Yayaların güvenli bir şekilde yolda yürümesi için kaldırım çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde kaldırımda yürümesi için çalışmalar titizlikle yürütülürken, engelli ve bebek arabalı vatandaşların kaldırıma rahatça çıkıp inmesi için belirlenen noktalara rampalar yapılıyor. Çalışmaların bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

“Caddelerimize ‘Prestij’ kazandırıyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yapılan çalışmalarla cadde ve sokakların estetik bir görünüm kazandığını belirtti. Başkan Dursun, “Şehit Murat Celep caddemize ‘prestij’ kazandırırken, yaya ve araç trafiğinin de güven içinde ilerlemesi için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cadde ve sokaklarımızla ilçemizin siluetini değiştirirken, modern bir Sultangazi’nin inşasını gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Sultangazimizi daha modern bir ilçe haline getirmektir” diye konuştu.