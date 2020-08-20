Şehit Eyüp Gönen Caddesi ’prestij’ kazanıyor
SULTANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN PRESTİJ CADDE YAPIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. ŞEHİT EYÜP GÖNEN CADDESİ, PRESTİJ UYGULAMASIYLA YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR.
Sultangazi Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren prestij cadde yapım çalışmalarına devam ediyor. Şehit Eyüp Gönen Caddesi, prestij uygulamasıyla yeni görünümüne kavuşuyor.
Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde sosyal yaşam alanlarının kalitesini artıran çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un seçim vaatlerinden biri olan prestij cadde yapımı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Esentepe Mahallesi’nde bulunan Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde de prestij uygulamasına geçildi. Caddeyle bağlantılı 2382, 2383 ve 2387’nci sokaklarda da hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Modern aydınlatma direkleri
Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde vatandaşların yolu daha rahat kullanabilmesi ve araç sirkülasyonunun rahat bir şekilde ilerlemesi için asfalt dökümü yapıldı. İlçenin daha estetik bir görünüme kavuşması için mevcut aydınlatma direkleri kaldırılırken, yerine modern aydınlatma direkleri yerleştiriliyor. Aydınlatma için seçilen led armatürler sayesinde enerji tasarrufu da sağlanıyor. Yaya yürüyüş konforunun artması için de çalışmalar sürüyor. Mevcut kaldırımlar yenilenerek yayaların daha rahat hareket etmesi sağlanıyor.
"İlçenin silüetini değiştirmeyi sürdürüyoruz"
Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, prestij cadde projesinin önemine değindi. Başkan Dursun, "Sultangazi’nin hak ettiği yere gelebilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim vaadimiz olan prestij cedde yapımı ile geleneksel mimari ve modern çizgileri sentezliyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atarken, ilçenin silüetini de değiştiriyoruz" dedi.
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