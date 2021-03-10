Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüse yakalandı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Covid-19 testi pozitif çıktı.



67 yaşındaki Şükrü Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlarım, Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim.''