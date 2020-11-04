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SANKON’dan Tanzanya Büyükelçiliği’ne ziyaret

SANKON HEYETİ TANZANYA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL 04.11.2020, 12:25
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SANKON’dan Tanzanya Büyükelçiliği’ne ziyaret

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında konuşan Cevahiroğlu, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek için hazır olduklarını dile getirdi. SANKON üyesi şirketlerin çalışmaları hakkında bilgiler veren Cevahiroğlu, “Tanzanya coğrafi konumu nedeniyle doğu Afrika’nın merkezinde anahtar ülkedir” dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo ise, “Öncelikle SANKON heyeti olarak Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür ederim. Tanzanya’nın kapıları Türk şirketlere, yatırımcılara sonuna kadar açıktır” diye konuştu.

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