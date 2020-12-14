SANKON heyeti Finlandiya Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Yapmış olduğu ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değinen Cevahiroğlu, “iki ülke arasında ki ilişkilerimizi güçlendirmek için SANKON kuruluşu olarak her türlü girişimlerde bulunmaya hazırız. İnanıyorum ki Türkiye Avrupa birliği ülkeleri arasında ki yerini alacaktır” dedi.

Ziyarette, Türkiye ile olan ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade eden Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, “Öncelikle SANKON heyeti olarak Büyükelçiliğimize yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Finlandiya devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Finlandiya ve Türkiye arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimizi daha da güçlenmesi için SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu.

Ziyarette ayrıca, Büyükelçilik ikinci katibi Timo Sysiö’da hazır bulundu.