SANKON, 25 bin üye şirkete ulaştı

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), 25 bin üye şirkete ulaştığını açıkladı.

SANKON Genel Sekreteri Av. Serkan Karakoç yaptığı açıklamada, "Kuruluşumuz 2023 yılı itibariyle Türkiye ve dünya devletlerinde her sektörde faaliyet gösteren 25 bin üye sayısına ulaşmıştır" dedi.

Uluslararası küresel güçler ile iş birliklerini sürdüreceklerine değinen Serkan Karakoç, "Kuruluşumuz 2023 yılında dünya devletleri Ankara büyükelçilikleri iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de destek ve katkılarıyla, Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamayı amaçladı. SANKON, bu gayeyle yapılan uluslararası çalışmalarına iş forumu konferanslarına, ekonomik iş birliği toplantılarına bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edecektir. SANKON kuruluşunun Arap birliği, Afrika birliği, Türksoy gibi uluslararası küresel güçler ile olan iş birliği bundan sonraki süreçlerde de büyük kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.