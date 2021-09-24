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SANKON, 100 Dünya devletiyle konferans yapacak

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Türkiye’nin ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla 100 Dünya devletiyle ticaret ve iş formu konferansları yapmaya başladı.

İSTANBUL 24.09.2021, 12:43
SANKON, 100 Dünya devletiyle konferans yapacak

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Türkiye’nin ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla 100 Dünya devletiyle ticaret ve iş formu konferansları yapmaya başladı.

SANKON kuruluşu Covid-19 önlemleri altında uluslararası çalışmalara ticaret ve iş formu konferansları ile devam ediyor. Bu kapsamda SANKON, Türkiye’nin ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla 100 Dünya devletiyle ticaret ve iş formu konferansları yapmaya başladı. Konferanslar hakkında bilgi veren SANKON Genel Başkan Yardımcısı Soner Genç, “SANKON ve büyükelçilikler işbirliği, Türk hükümetinin de destek ve katkılarıyla Afrika, Avrupa, Arap Yarımadası, Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere bir yıl içerisinde toplamda 100 Dünya devletiyle ticaret ve iş formu konferansları yapmaya başladık. Türkiye ile Dünya ekonomisine katkı sağlamaya, büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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