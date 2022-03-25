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Sancaktepe’de anne ve çocukları için sağlıklı beslenme seferberliği

Güvenilir Ürün Platformu ve BEE’O Propolis tarafından hayata geçirilen “Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye Projesi” kapsamında verilen eğitimlere Sancaktepe’de devam edildi. Sancaktepe sakinleri ile buluşan uzman doktorlar sağlıklı gelecek için beslenmenin ipuçlarını verdi.

İSTANBUL 25.03.2022, 10:28
Sancaktepe’de anne ve çocukları için sağlıklı beslenme seferberliği

Güvenilir Ürün Platformu ve BEE’O Propolis tarafından hayata geçirilen “Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye Projesi” kapsamında verilen eğitimlere Sancaktepe’de devam edildi. Sancaktepe sakinleri ile buluşan uzman doktorlar sağlıklı gelecek için beslenmenin ipuçlarını verdi.

Güvenilir Ürün Platformu’nun bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Daha sağlıklı yarınlar ve daha sağlıklı çocuklar hedefi ile yola çıkan Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye Projesi kapsamında Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimleri başladı. Güvenilir Ürün Platformu, BEE’O Propolis ve İlçe Belediyeler önderliğinde başlatılan sağlıklı beslenme hareketinin eğitimleri Dr. Ender Saraç ve Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın Sancaktepe’de katılımıyla gerçekleşti.

Eyüp Sultan Mahallesi’ndeki Kadın Aile Merkezi’nde 24 Mart Perşembe günü gerçekleşen ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün de katıldığı eğitimde, Dr. Ender Saraç ve Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı tarafından, sağlıklı beslenme nedir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları nasıl geliştirilir, temel besin öğeleri nelerdir ve hangi ürün gruplarından alınır, gebelikte ve 0-2 yaş arasında beslenme, okul öncesi dönemde çocuk beslenmesi, çocukluk ve ergenlikte beslenme, menü planlama ve sağlıklı tarifler, gıda kaynaklı zehirlenmeler ve muhafaza yöntemleri gibi konu başlıklarına yer verildi.

"Çocukluktan itibaren yeterli ve dengeli beslenme, ileri yaşlarda görülebilecek birçok hastalığın önüne geçer"

Etkinlikte konuşan Uzman Aile Hekimi Dr. Ender Saraç, “Beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Çocukluk çağından itibaren yeterli ve dengeli beslenme, ileri yaşlarda görülebilecek birçok hastalığın önüne geçer. Gebe ve emziren annelerin beslenmesi, annenin sağlığı için önemli olduğu kadar, bebeğin sağlığı için de oldukça önemlidir. Gebelik dönemindeki yetersiz beslenme ve yetersiz antioksidan alımı, bebeğin gelişiminde bozukluklara, düşük doğum ağırlığına, erken doğuma, spontan düşük riskine ve ileriki yaşamında astım, atopik dermatit, egzama gibi alerjik hastalıklarla sebep olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı çocuklar, yetişkinler, gebeler ve emziren anneler başta olmak üzere toplumdaki tüm bireylerin her gün temel besin gruplarını beslenmelerine eklemeleri gerekmektedir. Beslenme piramidinde bulunan; ekmek, meyve, sebze, süt, yumurta, kuru baklagiller ve yağ gruplarının yanında doğada bilinen en güçlü antioksidan olan propolis de beslenme planında yer almalıdır” şeklinde konuştu.

"Propolis, bebeklerin, gebe ve emziren annelerin bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olmaktadır"

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı ve BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünü olan propolis, içeriğindeki fenolik ve flavanoid bileşenlerle antioksidan, antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkilere sahiptir. Bu özellikleri ile bebeklerin, gebe ve emziren annelerin bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olmaktadır. Bu konuda yapılmış birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Yürütülen bilimsel çalışmalarda gebelik döneminde yan etkileri sebebiyle kısıtlanan ilaç kullanımına alternatif olarak propolisin önerilebileceği bildirilmektedir. Araştırmacılar, hamile ve emziren annelerin propolisi güvenle tüketebileceğini bildirmektedir. Özellikle antibiyotik kullanımı yerine alternatif olarak doğal bir antibakteriyel ve antiviral destek olan propolisin tüketimi hem anne hem de bebek sağlığı açısından doğru bir tercih olacaktır. Bağışıklık desteği için gebelerin günde en az 10 damla, emziren annelerin ise günde en az 20 damla, saf Anadolu Propolisi özütü içeren bir damladan düzenli olarak tüketmeleri faydalı olacaktır” dedi.

"Bilinçsiz beslenen bireylerde fiziksel ve zihinsel sorunların artmakta olduğu bilinen bir gerçek"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise uzman doktorların hastalıkların ana kaynağı olarak doğru beslenememek olduğuna dikkat çektiğini belirterek, “Bilinçsiz beslenen bireylerde fiziksel ve zihinsel sorunların artmakta olduğu bilinen bir gerçek. Bu olumsuzluğun önüne geçmek ve sağlıklı beslenme farkındalığının arttırılması için yola çıkan Güvenilir Ürün Platformu ve gıda sektörünün önemli kuruluşlarından Bee’o Propolis’e ilçemiz Sancaktepe’de insan hayatına direkt faydalı bir eğitim verdikleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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