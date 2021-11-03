Sancaktepe Belediyesinden Türkiye’de bir ilk: e-ruhsat

Vatandaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak için her geçen gün yeni bir gelişme ile çalışmaya devam eden Sancaktepe Belediyesi, Türkiye genelinde bir ilke imza atarak ‘e-Ruhsat’ uygulaması ile Yapı Ruhsat Takip Sistemini hizmete sundu.

Sancaktepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı iş ve işlemleri yapmak amacıyla geliştirilen "E-Ruhsat Sistemi’ ile imar durumu, yeni inşaat ruhsat başvurusu, yenileme ve yeniden ruhsat başvurusu ile isim değişikliği ve tadilat ruhsat başvurusu gibi işlemleri vatandaşlar belediyeye gelmeden Belediye resmi internet sitesi üzerinden rahatlıkla yapabilecek.

İnternet sitesi üzerinden alınacak kullanıcı adı ve şifre ile birlikte kullanıcılar başvuru yapacakları belge türünü seçip, istenilen bilgileri girdikten sonra bu belge türüne ait zorunlu evrakları ekleyerek başvurularını tamamlayacaklar. Kullanıcılar yapmış olduğu başvurular ile ilgili süreçleri şeffaf bir şekilde kendilerine ait bilgi ekranında görmüş olacak. Ayrıca bu bilgiler vatandaşlara e-posta ve SMS yolu ile gönderilecek. Bunun yanında vatandaşlar hem yeni başvuruları hem de geçmişe yönelik başvurularını bu sistem sayesinde ekranlarında görme fırsatı bulacak. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen e-ruhsat hizmeti sayesinde, vatandaş bundan sonra özellikle pandemi döneminde belediyeye gelmek zorunda kalmadan, güncel veriler üzerinden tek tuşla ruhsat durumu takibi yapılabilecek. Böylece vatandaşlar, e-ruhsat sisteminin devreye girmesiyle birlikte hem zamandan tasarruf edecek, hem de istedikleri bilgilere daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecekler.

Sancaktepe Belediyesinin bir ilk olarak hizmete soktuğu bu sistem ile ana hedefi, güçlü iletişim, en uygun süre ve üstün şeffaflık elde etmek.

Tüm bunların dışında sistem sayesinde aynı zamanda kurum personellerinin performansları gözlemlenip daha efektif çalışılabilmesi için ilgili karar destek raporları alınabilecek.