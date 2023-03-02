Sanatçı Adnan Orhan, depremzedeler için sahneye çıkacak

Türkiye’yi yasa boğan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından sanatçı Adnan Orhan depremzedelere destek olabilmek için 3 Martta Antalya’da konser verecek.

Sanatçı Adnan Orhan Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı depremzedelere destek olmak için 3 Martta Antalya’da Konser verecek. Konserin geliri ise depremzedelere bağışlanacak.

Sanatçı Adnan Orhan’dan örnek davranış

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına sebep olan depremlerin ardından birçok ünlü sanatçı depremzedeler için destek açıklamasında bulunurken, Gaziantepli sanatçı Adnan Orhan da depremzedeler için örnek bir davranış sergiledi. Sanatçı Orhan, 3 Mart Cuma günü Antalya Konyaaltı caddesi, Atatürk Parkı içinde Great Bite’de konser verecek. Konserin tüm geliri ise depremzedeler için AFAD’a bağışlanacak.