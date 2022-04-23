Sahnenin sahibi Esenyurtlu çocuklar oldu

Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sahneyi çocuklara bıraktı. Esenyurtlu çocuklar, hem yeteneklerini gösterdi hem de keyifli bir bayram geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak çeşitli etkinlikler düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde, sahneyi çocuklara bıraktı. Belediyenin kurslarında eğitim gören çocuklar sahnede yeteneklerini sergiledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi emanet ettiği çocuklar, halk oyunu gösterisiyle yöresel birlikteliği izleyenlere hissettirdi, koroda seslendirdikleri 23 Nisan şarkıları ile neşe dolu anlar yaşattı. Çocuklar sergiledikleri tiyatro oyunu ile de seyircilere keyifli anlar sundu. Programın keyfini hem çocuklar hem de yetişkinler çıkardı.

Etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek çocukların bayramını kutlayarak hepsine tek tek teşekkür etti.