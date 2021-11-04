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Saha Çözüm Ekipleri Çalmadık Kapı Bırakmadı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 1 Haziran tarihinde başlatılan Saha Çözüm Hareketi sona erdi. Beylikdüzü’nde tüm hane ve iş yerlerinin kapısını çalarak kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, toplamda 126 bin 125 hane ve 3 bin 972 iş yerini ziyaret ederek talep, şikâyet ve önerileri yerinde dinledi. Gelen taleplerin yüzde 92'sinin kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturulduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sorunları çözmek kadar önlemek için de vatandaşlarımızla buluşmaya, onlara kulak vermeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

İSTANBUL 04.11.2021, 16:40
Saha Çözüm Ekipleri Çalmadık Kapı Bırakmadı

Beylikdüzü Belediyesi’nin katılımcı demokrasi anlayışıyla 1 Haziran tarihinde başlattığı Saha Çözüm Hareketi tamamlandı. İlçe halkıyla bire bir iletişimi güçlendirmek, sorunlara hızlı ve yerinde çözüm bulmak amacıyla yola çıkan 5 saha çözüm aracı ve 70 kişilik ekip, Beylikdüzü’nde çalmadık kapı bırakmadı. Ziyaretlerde, Beylikdüzü Belediyesi’nin son iki yılda yaptığı tüm çalışmaları içeren dergi ile birlikte dezenfektan, maske ve ıslak mendil bulunan çantalar da ekipler tarafından vatandaşlara takdim edildi. Oldukça kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, tüm hane ve iş yerlerini tek tek ziyaret ederek vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini ilgili müdürlüklerle paylaştı. Gelen 10 bin 503 şikayetin 9 bin 662’si çözüme kavuşturuldu. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek iki kişilik gruplar halinde yapılan çalışma kapsamında toplam 126 bin 125 hane ve 3 bin 972 iş yeri ziyaret edildi.

“Gelen taleplerin yüzde 92'sini çözüme kavuşturduk”

Projede özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “4 ayda, 10 mahallemizin tamamında bulunan hane ve iş yerlerinin kapısını çaldık. Saha Çözüm ekiplerimiz komşularımıza belediyemizin çalışmalarını aktarırken onların talep, şikayet ve önerilerini de kaydetti. Bize iletilen sorunları en hızlı şekilde çözmek için harekete geçtik. Gelen taleplerin yüzde 92'sini kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturduk. Geri kalan taleplerin karşılanması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saha Çözüm ekiplerimizin ziyaretlerinde sona gelsek de, Saha Çözüm Hareketimiz farklı uygulamalarla sürecek. Sorunları çözmek kadar önlemek için de vatandaşlarımızla buluşmaya, onlara kulak vermeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Beylikdüzü bugüne nefes yarına umut olsun diye çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. 

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