Sabah çorbası Maltepelilerin içini ısıttı

Maltepe Belediyesi, sabah işe giden vatandaşların içini ısıtacak bir çalışmaya imza attı. İlki Maltepe Huzurevi önünde yapılan çalışmada yüzlerce vatandaşa çorba ikram edildi. Belediye Başkanı Ali Kılıç da vatandaşlara çorba dağıttı. Vatandaşlar hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, belediyeye ve Başkan Kılıç’a teşekkür etti.

Maltepe Belediyesi vatandaşların içini ısıtan çorba ikramlarına başladı. İlki Maltepe Huzurevi önünde kurulan mobil noktada gerçekleştiren dağıtıma Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı. Vatandaşları selamlayan ve hal hatır sorarak çorba ikram eden Kılıç’a Meclis üyeleri ve belediye personelleri de eşlik etti. Çorba dağıtımı esnasında otobüs ve minibüs şoförleri de unutulmadı. Çorbalarını alan vatandaşlar Belediye Başkanı Kılıç ve ekibine teşekkür etti.

Yüzlerce kişiye ikram edilecek ve her gün bir mahallede gerçekleştirilecek dağıtımda ilk haftanın diğer programları ise şöyle;

Salı, 07.30 – Küçükyalı metro durağı (E-5 üstü)

Çarşamba, 07.30 – Başıbüyük Süreyyapaşa hastanesi otobüs durağı

Perşembe, 07.30 – Marmaray Maltepe istasyonu durağı

Cuma, 07.30 – Fındıklı, Çınar Caddesi, No: 26, boran taksi durağı Yanı (otobüs durakları)