Robotik kodlama eğitim salonu Kartal’da açıldı

Eğitimde fırsat eşitliği şiarından yola çıkan Kartal Belediyesi, çocukları teknolojik ve bilimsel alanda geleceğin sektör ve iş dünyasına hazırlayacak yeni bir projeye imza attı. Kartallı çocuklara geleceğin dili olarak adlandırılan ‘robotik kodlama’ eğitiminin verileceği proje kapsamında, eğitim salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin en fazla kreşine sahip kamu kurumu olma öncülüğünü sürdüren Kartal Belediyesi, bir yandan da çağdaş ve bilimsel eğitim çalışmaları ile Kartallı çocukları geleceğe hazırlıyor.

Bu düstur ile çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi, Uluslararası Lions 188-Y Yönetim Çevresi Federasyonu ile birlikte, 8-12 yaş arasındaki çocuklara; sorun çözme, takım duygusu kazanma ve geliştirme sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıracak olan, Robotik Kodlama Eğitim Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Robotik Kodlama Eğitim Salonu’nun açılış törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Kodlama ve Robotik Hedef Lideri Hale Özşahin, bağışçı Fatih Tunga ve çok sayıda davetli katıldı.

“Hedefimiz bilim ve teknolojinin başkenti olmak”

Açılışta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Teknolojinin bu denli gelişmiş olduğu günümüzde, çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlanabilmesi için böyle bir projeyi oluşturmaya karar verdik. Bu proje tabii ki belediyemiz için çok değerli. Projedeki katkılarından dolayı, değerli Lions Kulübü’ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in vizyonu doğrultusunda, teknolojinin ve sanatın, bilimin ve sporun başkenti olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, bugün yaptığımız açılış bizler için çok değerli” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Kodlama ve Robotik Hedef Lideri Hale Özşahin ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Hedefimiz burada, 8-12 yaş arası grubundaki öğrencilerimize geleceğin teknolojisini öğretebileceğimiz bir ortam sunmak. İki aylık sürelerde, oluyor bu eğitimler. Önce kodlama eğitimi alıyorlar. Biz çocuklarımızın algoritma mantığını ve problem çözebilme önsezilerini, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini, bir araya gelerek problem çözme yeteneklerini geliştirecek, aynı zamanda bilgisayarlarını programlayabilecek ve geliştirmelerini sağlayacak eğitimler veriyoruz.”

Miniklerden Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür

Kodlama eğimi alan miniklerden Begüm Kerim, “Burada kodlamayı öğrendim. İstediğim bazı şeyleri çizebiliyorum. Evde bir tane kumbara ve bardak yaptım. Evini, salonunu ve odasını tanıtan bir insan yaptım. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e çok teşekkür ediyorum. Türkiye’deki herkesin bu eğitimden faydalanmasını isterim” diye konuştu.

Miniklerden bir diğeri Buse Yıldız ise, “Hayalimdeki dansı, robotlara yansıtarak bir kodlama yazdım. Bunu hayal kurarak yaptım. Hayalimde, ilginç danslar vardı. Sonucunda, çok güzel bir dans ortaya çıktı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize, böyle bir şans verdi” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde, yapılan konuşmaların ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu yöneticilerine ve bağışçı Fatih Tunga’ya bir teşekkür plaketi takdim etti. Plaket takdiminin ardından, Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve beraberindekiler, eğitim salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Robotik Kodlama Nedir?

Bir robot ya da bilgisayarın programlarının okuyup, işleyebileceği yazılı talimatlar bütünü olan robotik kodlama, robot tarafından yapılması istenen görevin belirlenmesi, bu görevi yapabilmesi için kodun tasarlanması ve ardından da sonucun gözlemlenebilmesi için robota gönderilmesidir. Robotik kodlama, bireylerin görev tamamlanana kadar robotun hareketlerinin gözlemlenip şekillendirilmesi sürecini kapsayan, deneme yanılma yöntemiyle derin düşünme sürecini içine alan araştırma geliştirme evresidir.

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız elektronik ürünler düşünüldüğünde, kodlamanın hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu fark edilmektedir. Mikrodalga, araç, telefon, TV ve banka kartlarımız gibi birçok elektronik ürünü kullandığımızda kodlama becerilerimizi kullanmaktayız. Robotik kodlama, birlikte çalışılan robotun çeşidine bağlı olarak görsel tasarım, makine mühendisliği, desen, dönüşümler, yön, matematik ve benzeri birçok şeyi yapabilmemizi sağlamaktadır.