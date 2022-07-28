Restorasyonu tamamlanan Asude Hanım ve Seyyid Velayet türbeleri açıldı

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Asude Hanım ve Seyyid Velayet türbeleri düzenlenen törenle açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi miras ekipleri tarafından 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan ve yapımı tamamlanan Asude Hanım ve Seyyid Velayet türbelerinin açılışı yapıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışın ardından İmamoğlu, türbeleri gezerek dua etti. Burada bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bin 200 tarihi eserin bakımını onarımını düzenli bir şekilde yönetiyoruz. Onlarca yapının restorasyonunu bitirdik. 40 büyük eserin restorasyonunu da şu anda devam ettiriyoruz. Bence uzun yıllardır ilk defa tabiri caizse bir seferberlik kavramıyla İstanbul’un bu manevi tarafını koruyan kollayan ve onaran ve geleceğe dair sürdürülebilir bir biçimde taşımaya gayret eden bir büyük çalışma içerisindeyiz. Restorasyonunu tamamladığımız Seyyid Velayet ve Asude Hanım türbeleri ne yazık ki hak ettiği durumda değildi. Korunmaya muhtaç kalmış kültür pozisyonları arasındaydı. İBB miras ekibimiz uzun yıllardır bakımsız ve korunaksız kalmış bu harabe halindeki türbeler için hızlıca harekete geçtiler. 26 Temmuz 2021 tarihinde türbelerin restorasyon ve çevre düzenleme işlerine başladılar. Kubbesi, kapı, pencere, kalem işleri, yeşil alan içerisinde korunmaya muhtaç yıkılmış durumdaki önemli mezarların tekrar tamiri ve onarımıyla bugün çok özel bir konuma taşınmış oldu" dedi.