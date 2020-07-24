Radyo Başakşehir’de ’Tercih meselesi’ rektörler ile konuşulacak
RADYO BAŞAKŞEHİR’DE YAKLAŞAN YKS TERCİHLERİ ÖNCESİNDE BAŞLATILACAK ‘TERCİH MESELESİ’ PROGRAMINDA, REKTÖRLER ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİN AKILLARINDAKİ SORU İŞARETLERİNİ GİDERECEK.
Radyo Başakşehir’de yaklaşan YKS tercihleri öncesinde başlatılacak ‘Tercih Meselesi’ programında, rektörler öğrencilerin ve ailelerin akıllarındaki soru işaretlerini giderecek.
Radyo Başakşehir’de, yaklaşan YKS tercihleri öncesinde "Tercih Meselesi" programı başlıyor. Rektörlerinin konuk olacağı programda üniversiteler hakkında önemli bilgilere yer verilerek adayların ve ailelerin tercihler öncesinde aklındaki sorular giderilecek. 13 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek olan "Tercih Meselesi" programının ilk konuğu 27 Temmuz Pazartesi günü saat 16’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca olacak. Tercih Meselesi programı ile korona süreci nedeniyle bu yıl gerçekleşemeyen Üniversite Tanıtım Günleri ve Tercih Fuarları gibi etkinliklere önemli bir alternatif oluşturulması da hedefliyor. Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir’i www.radyobasaksehir.com adresinden her gün 16.00 ve 19.00 saatlerinde takip edilebilecek.
|İmsak
|03:57
|Güneş
|05:46
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25