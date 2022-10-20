Radyo Başakşehir’de “Sağlığın Ritmi” başladı

Türkiye’nin en çok dinlenen internet radyolarından biri olan Radyo Başakşehir’de, “Seda Aydın ile Sağlığın Ritmi” programı başladı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Genç’in konuk olduğu ilk programa dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

“Mutluluğun sesi” Radyo Başakşehir, yeni yayın dönemindeki programlarına bir yenisi daha ekledi. Radyo programcısı Seda Aydın’ın hazırlayıp sunduğu Sağlığın Ritmi, Radyo Başakşehir dinleyicileriyle buluştu. Aydın’ın ilk konuğu Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Genç oldu.

İlk programa ilgi yoğun oldu

Ortopedi ve travmatolojiye dair konuların ele alındığı programda dinleyiciler, sorularını sosyal medya üzerinden iletti. İlginin yoğun olduğu program, her perşembe saat 15.00’te Radyo Başakşehir’de başlayacak. Programda konunun uzmanlarıyla birlikte güncel ve Türkiye’deki önemli hastalıklar hakkında merak edilenler dinleyicilere aktarılacak.