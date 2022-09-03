Radyo Başakşehir, bu sefer Şişli sokaklarında

Radyo Başakşehir’in klasik programlarından olan “Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor” bu hafta da Şişli’deki bir taksi durağındaydı. Programın konuğu olan Durak başkanı Erbil Dinçer, Program sunucusu Onur Sakar’ın sorularını cevapladı.

Radyo Başakşehir’in sevilen programlarından biri “Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor”, bu hafta Şişli Marriott Otel Taksi Durağı’ndaydı. Taksicilerle çay eşliğinde samimi bir sohbete dalan Sakar, durak başkanı Erbil Dinçer’i yayına konuk aldı. İstanbul’u durak durak gezen Onur Sakar sordu, Erbil Dinçer cevapladı. Başkan Dinçer, Sakar’ın 10 sorusuna 9 doğru cevap verdi.

Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programını her cuma kaçırmadan dinlediklerini belirten Dinçer, 10 sorudan 9’una doğru cevap verdi. Dinçer, taksicilerin hem eğlendiği hem de dertleştiği program için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkürlerini iletti.