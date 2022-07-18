Projesi olan gençleri Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi yatırımcı ile buluşturacak

Tuzla Belediyesi, yerel yönetimler bazından kurulan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi, ‘Fikrim var’ diyen gençleri, yatırımcı ile buluşturmaya devam ediyor.

Tuzla Belediyesi Türkiye’de yerel yönetimler bazından ilk kez Teknoloji Merkezi’ni kurdu. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde kurulan Teknoloji Merkezi, çağın gerektirdiği inovatif fikirlere ev sahipliği yapmaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile eğitim ağı genişletilirken, yeni fikirler için biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka konularında uygulama alanları oluşturuldu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı halk günü başta olmak üzere, öğrencilerle buluşmalarında ve üniversite ziyaretleri sırasında bire bir görüşme gerçekleştirdiği tüm gençleri Teknoloji Merkezi’ne davet ediyor.