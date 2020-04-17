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Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

17 Nisan 2020 Cuma 11:31
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Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Bir süre önce korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınan İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi’nin twitter adresinden yapılan açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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