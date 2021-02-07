Polisler kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi

Silivri’de sivil polis ekipleri kısıtlamada aç kalan sokak hayvanlarını besledi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler kısıtlama nedeniyle insan hareketliliğin olmadığı sokaklarda aç kalan sokak hayvanlarını araçlarıyla getirdikleri kemikler ve etlerle besledi. Kemik ve etleri görünce polislerin etrafında toplanan köpekler, ekiplerin getirdiği kemik ve etleri yediler.