Plaj voleybolu turnuvasında Kadıköy etabı başlıyor

İstanbul’un şehir içinde kalan nadir plajlarından biri olan Kalamış sahili, Plaj Voleybolu Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Kadıköy Belediyesi’nin birlikte düzenlediği turnuva 2 – 5 Eylül tarihlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’ndaki plaj voleybolu sahalarında gerçekleşecek.

TVF Plaj Voleybolu Pro Beach Tour turnuvasının Kadıköy etabı, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Kadıköy Belediyesi iş birliğinde 2 Eylül’de Kalamış Atatürk Parkı’nda başlıyor. Parkta bulunan 2 ayrı sahada, 4 gün sürecek müsabakalarda gündüz ve gece maçları yapılacak. Turnuvanın profesyonel kategorisinde “Erkekler Açık” 16 takımla, “Kadınlar Açık” 8 takımla 3 – 5 Eylül tarihleri arasında oynayacak. Kayıtlar tvfbeach.com adresinden alınacak. Halk turnuvasında ise 8’er takımla +18, U18, U16 ve U14 yaş grupları müsabakaları gerçekleştirilecek. Halk turnuvasına katılım ise, Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün, aktivite keşif platformu olan Alivex web sayfası üzerinden ilan edeceği şartlara göre 2 – 3 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Çekişmeli görüntülere sahne olacak turnuvanın finali 5 Eylül Pazar günü olacak. Pro kategorisinde, finalde belirlenen ilk 4’er takıma birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin ve dördüncüye 2 bin TL para ödülü; Halk açık turnuvada dereceye girenlere ise turnuvanın sponsorları tarafından hediye çeki verilecek.

Kadıköy Belediyesi’nin Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy sloganıyla düzenlediği spor etkinlikleri Eylül ayı boyunca devam edecek. Belediyenin duyuru kanallarından ayrıntıları paylaşılacak Eylül programında, 10 Eylül’de Sokak Basketbolu, 18 Eylül’de 21K – 10K koşusu ve 24 Eylül’de Plaj Futbolu yer alıyor.