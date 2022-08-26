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Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
Pendik’te bir şahıs ağaca asılı halde bulundu. Şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.
İSTANBUL 26.08.2022, 23:05
Pendik’te bir şahıs ağaca asılı halde bulundu. Şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta çalışan işçiler, sabah saatlerinde inşaata yakın mesafede ağaca asılı bir şekilde duran erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yeri incelemesi yaptı. Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Yapılan incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.
Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.
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